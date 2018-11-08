2018-11-08T09:04:19+03:00
Общество

Министр экологии Лобов: В Омск не будут свозить мусор из других регионов

Власти успокоили экологов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омск не будут свозить мусор из других регионовВ Омск не будут свозить мусор из других регионовФото: Олег АДАМОВИЧ
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С 1 января в Омске произойдут существенные изменения с вывозом отходов. Теперьутилизация мусора станет коммунальной услугой со своим тарифом. Он, по прогнозам экспертов, может вырасти в несколько раз, омичи будут получать отдельную квитанцию на вывоз.

Отвечать за вывоз отходов будет единый региональный оператор ООО «Магнит». Он построит два мусороперерабатывающих завода. Некоторое время назад появились заявления, что мощности заводов слишком большие для Омской области, поэтому мусор будут свозить к нам на хранение из других регионов. Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов заявил "Комсомолке", что такого не будет:

– Вы же понимаете, что перевозка и логистика съедает очень много денег, чтобы специально везти отходы, скажем, из Новосибирска к нам. Это просто невыгодно и очень дорого, - сказал министр. - Дешевле построить сортировку там. Никто в Омск ничего специально не повезет. У нас иногородний мусор элементарно негде захоранивать. Не знаю, кто подогревает эти разговоры.

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