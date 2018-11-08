Из-за неправильного хранения мусора на Надеждинской свалке под Омском, нанесен ущерб экологии
Руководство полигона предоставила ложные сведения о происходящем там
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Прокуратура проверила Надеждинский полигон и нала там нарушения. В частности на свалке было недостаточно специальных экологических сооружений. Как выяснилось, значились они только на бумаге.
- Вместе с тем проверка показала, что соответствующий экологическим и санитарным требованиям объект размещения отходов (полигон) на участке не обустроен, следовательно в Росприроднадзор представлена недостоверная информация о наличии на земельном участке необходимых экологических сооружений, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Руководство полигона оштрафовали.