Омский стекольный завод будет снижать выбросы

СЕГОДНЯ 07:10 2018-11-08T07:10:09+03:00

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Омский стекольный завод мощностью около 390 тонн стекла в сутки подписал соглашение с министерством природы. По нему завод обязуется в дальнейшем снижать выбросы, сообщает пресс-служба ведомства.

Руководство предприятия пообещало допускать на территорию завода сотрудников министерства для контроля экологической обстановки даже во время неплановых визитов. Также там будут снижать выбросы в периоды неблагоприятных метеоусловий на 15%.

На загрязнение воздуха в Омске стали активно жаловаться жители города в марте прошлого года, когда весь город заполонил запах газа. Превышение нормы этилмеркаптана тогда было зафиксировано в 400 раз. Источник загрязнения воздуха так и не нашли. Теперь жители города активнее следят за экологической обстановкой в городе, что заставило власть обратить внимание на проблему загрязнения воздуха.