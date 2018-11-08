Вице-мэр Омска уверен, что его не посадят за взятку

СЕГОДНЯ 04:47 2018-11-08T04:47:50+03:00

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Вице-мэр Омска Денис Денежкин прокомментировал свою работу на посту директора департамента имущественных отношений администрации. По его словам, когда он возглавил ведомство, оно было одним из самых коррупционных. Как говорит Денежкин, едва ли не у каждого чиновника была своя цена, и коммерсанты знали, с кем нужно решать вопросы. Однако сам вице-мэр уверен: это не про него, и взятку он никогда не возьмет. Хотя и не исключил, что на его расстрельной должности можно угодить в тюрьму.

– Ох, все может быть. Зарекаться, конечно, на этой должности нельзя, - заявил Денежкин "Город55". - Какое-нибудь самое правильное решение может обернуться халатностью или превышением полномочий – это все относительные категории. Но не за взятку. При любых раскладах за взятку меня не посадят