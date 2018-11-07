В Омске убили мужчину, который попросил закурить

СЕГОДНЯ 14:34 2018-11-07T14:34:06+03:00

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19-летний житель Омской области, приехавший в Омск на заработки из Москаленского района, выходил из кафе. На входе стоял бездомный, который попросил у парня закурить. Тот отказал, после чего бомж начал оскорблять его. Сельчанин решил ответить кулаками и жестоко избил мужчину, после этого поспешил уйти.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, мужчина от полученных травм умер. Найти убийцу было нелегко, были только записи с камер видеонаблюдения по предполагаемому пути следования убийцы. Преступника вычислили по результатам проведенного компьютерно-технического исследования по отождествлению личности.

Сейчас молодого человека задержали, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.