СЕГОДНЯ 14:31 2018-11-07T14:31:03+03:00

В Омске сняли с продажи больше сотни поддельных смартфонов Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В магазине продавали дорогие телефоны за 12 тысяч

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В один из магазинов на улице 70 лет Октября пришли полицейские с контрольной закупкой. В ходе проверки, они выяснили, что смартфоны известного производителя оказались подделкой. Как сообщили в омской полиции, гаджеты продавали всего по 12 тысяч, но это ничуть не смущало покупателей.

Стражи порядка изъяли 141 устройство, подлинность которых продавец не смог подтвердить. На упаковке все телефонов были товарные знаки и наклейки известного бренда.

На продавцов поддельных гаджетов завели дело по статье «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака». Изъятая продукция направлена на экспертизу, а продавцам грозит крупный штраф в размере трехкратного размера стоимости товара.