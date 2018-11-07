СЕГОДНЯ 13:49 2018-11-07T13:49:05+03:00

На Левобережье в Омске отключат воду на целый день Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Воды не будет в целом микрорайоне

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Завтра, 8 ноября, будут ремонтировать трубопровод в районе дома по улице Лукашевича, 8. Из-за этого без холодной воды останется целый микрорайон на Левобережье. Местным жителям придется потерпеть с 9.00 до 20.00.

Отключат от снабжения водой 11 домов: по улице Лукашевича дома №№ 6, 6а, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 10б, 12, 12а, а также дом по улице Фугенфирова 1б, сообщается на сайте «Омскводоканала».

Без воды также останутся детские сады №№ 183 и 198. Также отключат воду в ресторане на улице Лукашевича, 6/2 и в торговом комплексе «Магистраль».

Омичей просят сделать запасы воды заранее.