В Омске поймали вора вещей из шкафчиков аквапарка

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-07T11:55:22+03:00

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Посетители аквапарка накануне обратились в полицию с заявлением о пропаже вещей из шкафчиков. Из одного были украдены золотые сережки, а из второго портмоне с15 тысячами рублей наличных.

По горячим следам удалось найти воришку. Как сообщили в полиции, им оказался 52-летний посетитель аквапарка. Его удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. Мужчина был пьян и после водных процедур хотел проверить действие своего ключа. Он подставлял его ко всем подряд шкафчикам, пытаясь понять, к какому из них может подойти ключ. Так открылось два шкафчика с ценными вещами.

Вора нашли и задержали, теперь ему грозит тюремный срок до пяти лет.