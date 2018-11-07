Исторический центр Омска может «уплыть» после реконструкции улицы Ленина

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-07T11:14:39+03:00

О такой опасности напомнил директор драмтеатра - одного из красивейших зданий города, расположенных там

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Труппа драмтеатра вернулась из Москвы после недавних обменных гастролей с театром имени Вахтангова. Директор Омской драмы Виктор Лапухин дал большое интервью, где рассказал о возможных скорых проблемах со зданием театра.

- Сегодня по-настоящему тревожит, что после реставрационных работ компании «Идеал-строй» на улице Ленина нарушены дренажные системы, грунтовая вода перестала уходить в Омку, - заявил «Омск-информу» Виктор Лапухин. Специалисты выяснили, что грунтовые воды подтапливают фундамент драмтеатра, это касается и других исторических зданий. Ситуация более чем серьезная. К примеру, фундамент нашего здания – это кирпичная кладка 1905 года. Тогда раствор замешивали из извести и яиц, вода может нанести фундаменту непоправимый вред. Мы, конечно, принимаем меры, но вопрос в том, что спасать от подтопления необходимо весь исторический центр Омска.