В Омске уничтожили 100 килограммов странного миндаля

СЕГОДНЯ 11:17 2018-11-07T11:24:04+03:00

Миндаль был родом из неизвестной страны

Изменить размер текста: A A

В ходе рейда Омской транспортной прокуратуры и Омской таможни специалисты Россельхознадзора выявили 98,2 килограмма незаконного миндаля.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, этикетки на упаковках с орехами содержали противоречивую информацию, по ним не удалось установить страну происхождения миндаля.

Подозрительную продукцию с нарушениями не впустили на территорию Омской области. Всю партию орехов почти в 100 килограмм пришлось раздавить и уничтожить.