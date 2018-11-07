2018-11-07T11:24:04+03:00
Общество

В Омске уничтожили 100 килограммов странного миндаля

Миндаль был родом из неизвестной страны
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске уничтожили 100 килограммов миндаляВ Омске уничтожили 100 килограммов миндаляФото: Пресс-служба Россельхознадзора
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В ходе рейда Омской транспортной прокуратуры и Омской таможни специалисты Россельхознадзора выявили 98,2 килограмма незаконного миндаля.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, этикетки на упаковках с орехами содержали противоречивую информацию, по ним не удалось установить страну происхождения миндаля.

Подозрительную продукцию с нарушениями не впустили на территорию Омской области. Всю партию орехов почти в 100 килограмм пришлось раздавить и уничтожить.

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