2018-11-07T10:39:29+03:00
Общество

Омичка пожаловалась на маршрутчика, взявшего пассажиров в «заложники» из-за зайцев

Водитель отказывался выпустить девушку на остановке
Анна МИКУЛА
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Инцидент случился в одной из омских маршруток.Инцидент случился в одной из омских маршруток.Фото: Архив "КП"
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Неприятная ситуация произошла с пассажирками маршрутки № 272, которая едет от «Меги» до остановки «Магнит». По словам автора поста, выложенного в социальные сети, водитель разозлился из-за троих пассажиров, которые зашли в салон на конечной и отказывались платить. Маршрутчик не смог определить, кто именно из вошедших зайцы и решил наказать всех, находившихся в салоне.

- Я его понимаю. Зайцев никто не любит, - рассказывает автор публикации. - Заглушил мотор - стоим, ждем. Не дал другой маршрутке встать на его место, пока парень, который сидел рядом со мной, не протянул ему 100 рублей. Водитель взял деньги и спросил, на какой остановке ему выходить. Тому надо было на «Кристалле». Водитель закрыл дверь со словами: «Едем до «Кристалла» без остановок, парень за вас заплатил». Сначала я искренне думала, что это шутка, но нет. Решила уточнить: я ведь точно заплатила, и водитель это знает - так как сижу рядом с ним. Попросила открыть дверь - сказал, что его это не волнует и продолжил движение.

Люди сидели молча. Выпустили меня из маршрутки уже после того, как начался приступ истерики (ощущаешь себя заложником).

Также девушка рассказала, что ей пришлось идти до дома несколько остановок пешком - она запаниковала и вышла раньше времени.

Мнения комментаторов разделились. Одни считают, что водитель просто пошутил. Другие уверены, что он допустил грубое нарушение, и советуют обратиться в дептранспорта с жалобой.

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