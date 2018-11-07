2018-11-07T10:18:30+03:00
Происшествия

В Омске пьяный пациент напал с кулаками на врача

Вместо больницы его пришлось доставить в полицию
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске нетрезвый пациент напал с кулаками на врачаВ Омске нетрезвый пациент напал с кулаками на врачаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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У 36-летнего омича появились сильные боли в боку, и он решил вызвать скорую. Мужчина был пьян, но приехавшие медики решили госпитализировать его в больницу по улице Лизы Чайкиной, сообщают в пресс-службе Росгвардии.

Приехав в больницу, пациент стал ругаться и вместо ответов на вопросы дежурного врача, стал его избивать. Он был очень агрессивен и грозился убить врача, поэтому медикам пришлось нажать тревожную кнопку.

На место происшествия выехали сотрудники Росгвардии и успокоили буйного пациента. Вместо госпитализации его пришлось доставить в отделение полиции. Там выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических веществ. Сейчас полицейские разбираются в инциденте.

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