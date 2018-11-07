2018-11-07T09:25:42+03:00
Общество

Водителей омских маршруток выпускали в рейс без проверки на опьянение

Прокуратура нашла массовые нарушения в работе транспорта
Анна МИКУЛА
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Прокуратура нашла массовые нарушения в работе транспортных предприятий.Прокуратура нашла массовые нарушения в работе транспортных предприятий.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прокуратура обнародовала результаты проверок омских транспортных предприятий. Нарушения нашлись почти повсеместно. Например, во многих случаях водители не проходили медосмотр и даже проверку на опьянение перед рейсом.

Также не слишком оптимистичными оказались результаты проверки и состояния дорог. Многие их них после ремонта уже начали разрушаться, и подрядчики не исправляют недочеты.

- По результатам проверки прокурорами внесены более 700 актов прокурорского реагирования в целях устранения 1,5 тысяч нарушений закона в указанной сфере, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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