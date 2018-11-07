2018-11-07T08:13:51+03:00
Общество

Омск к Новому году украсят всего за полмиллиона

Власти ограничатся флажками, панно и гирляндами
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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К Новому году Омск украсят за 530 тысячК Новому году Омск украсят за 530 тысячФото: Михаил ФРОЛОВ
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Максимальная цена контракта, на который объявлен аукцион 529,8 тыс. рублей. Город должны будут украсить к 22 декабря, а убрать украшения к 19 января, сообщают в департаменте имущественных отношений.

Согласно контракту будут установлены флажки на Ленинградском мосту и улице Ленина, на Соборной площади со стороны Кафедрального собора. Баннерные панно на Комсомольском мосту, улицах Гагарина и Партизанская, а также на улице 60 лет Победы.

Победитель торгов также установит городскую елку в сквере Дзержинского и украсит фойе гостиницы «Иртыш». Центральная елка будет украшена золотыми бусами и шарами белого, синего и красного цвета и гирляндами таких же цветов.

В основе концепции оформления города будет лежать разработанный ко Дню города символ, преобразованный в елочную игрушку.

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