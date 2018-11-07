Бюджет Омска в 2019 году останется дефицитным

СЕГОДНЯ 07:42 2018-11-07T07:42:00+03:00

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В предыдущие годы, по сообщению директор департамента финансов и контроля администрации Омска Богдана Масана, муниципальный долг рос на 500-600 миллионов рублей. Однако в текущем году его объем уменьшится на 150 миллионов. Как считает чиновник, это является показателем сбалансированности бюджета. Об этом глава департамента финансов и контроля заявил на пресс-конференции.

Параметры бюджет города Омска на 2019 год мледующие: доходы - 17,45 млрд. рублей, расходы - 18,33 млрд. рублей. Таким образом, дефицит составит 8,6%. По словам Богдана Масана, администрация города не планирует привлекать кредиты. Все дело в том, что долг на 1 января 2018 года достиг критического уровня почти в 6 миллиардов рублей. Занимать дальше город просто не может.