В Омской области за три месяца уволились 34 тысячи человек

СЕГОДНЯ 07:13 2018-11-07T07:13:22+03:00

В Омской области чаще всего увольняются из торговли, медицины и образования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чаще всего увольняются из торговли, медицины и образования

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За период с июля по сентябрь в Омской области уволились 34 тысячи человек. В числе сфер с самой большой текучкой отмечаются торговля, образование и медицина. Об этом сообщает Омскстат. Что интересно, среди сфер, востребованных для трудоустройства также выделяются образование, медицина и торговля, что говорит о большой текучке кадров в данных сферах.

Самая популярная причина для увольнения – по собственному желанию – 75,3%, сократили всего 1,3% человек. Больше всего сокращений оказалось в обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве и образовании.

Число оставивших работу за квартал превысило число принятых на работу человек на 3%. По данным на первое октября на омских предприятиях насчитывается больше 10 тысяч вакансий.