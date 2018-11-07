В Омской области за три месяца уволились 34 тысячи человек
За период с июля по сентябрь в Омской области уволились 34 тысячи человек. В числе сфер с самой большой текучкой отмечаются торговля, образование и медицина. Об этом сообщает Омскстат. Что интересно, среди сфер, востребованных для трудоустройства также выделяются образование, медицина и торговля, что говорит о большой текучке кадров в данных сферах.
Самая популярная причина для увольнения – по собственному желанию – 75,3%, сократили всего 1,3% человек. Больше всего сокращений оказалось в обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве и образовании.
Число оставивших работу за квартал превысило число принятых на работу человек на 3%. По данным на первое октября на омских предприятиях насчитывается больше 10 тысяч вакансий.