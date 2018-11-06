В Казахстане установят фонтан из омской сгущенки

СЕГОДНЯ 14:09 2018-11-06T14:09:47+03:00

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В Петропавловске 8 ноября откроется XV Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В рамках него пройдет Казахстанско-Российская туристическая выставка «Новые подходы и тенденции в развитии туризма России и Казахстана».

Как сообщает «Омск-Информ» , на выставке Омская область представит свой стенд. Там, помимо туристической информации о регионе, будут и достаточно интересные вещи.

Например, как по словам замглавы регионального Минкульта Анны Статва, каждый посетитель сможет побывать в любой части Омской области при помощи 3D-очков, а также можно будет послушать город с помощью наушников. Поделятся омичи и одним из своих брендов - сгущенкой. На выставке заработает фонтан из сгущенного молока.