В Омской области нашли 15-летнюю пропавшую девочку

СЕГОДНЯ 14:05 2018-11-06T14:05:14+03:00

Она уехала к тете в Полтавку

Изменить размер текста: A A

Накануне мама девочки заявила в полицию о пропаже своей дочери. 15-летняя жительница Исилькульского района ушла из дома, никого не предупредив.

По горячим следам полицейским удалось установить круг общения подростка, а затем и ее местонахождение. Оказалось, что мать девочки лишена родительских прав, а девочка жила с бабушкой. На выходных школьница уехала без разрешения к тете в Полтавку, там ее и нашли, сообщают в пресс-службе следственного комитета.

Сейчас следователям предстоит выяснить причины ухода из дома ребенка, а также условия жизни и воспитания.