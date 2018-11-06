В Омской области нашли 15-летнюю пропавшую девочку
Она уехала к тете в Полтавку
В Омской области нашли 15-летнюю девочку, пропавшую вчераФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне мама девочки заявила в полицию о пропаже своей дочери. 15-летняя жительница Исилькульского района ушла из дома, никого не предупредив.
По горячим следам полицейским удалось установить круг общения подростка, а затем и ее местонахождение. Оказалось, что мать девочки лишена родительских прав, а девочка жила с бабушкой. На выходных школьница уехала без разрешения к тете в Полтавку, там ее и нашли, сообщают в пресс-службе следственного комитета.
Сейчас следователям предстоит выяснить причины ухода из дома ребенка, а также условия жизни и воспитания.