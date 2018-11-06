В Омске уволили медсестер, которые пили на работе

СЕГОДНЯ 13:23 2018-11-06T13:23:38+03:00

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В Омске на выходных в одной из больниц города произошел конфликт. Пациенты урологического отделения Городской клинической больницы им. Кабанова опубликовали видео, на котором они заявляли, что медсестеры, которые ставят им уколы, пьяны. По словам пациенток, медсестры ставили некоторым уколы по несколько раз. Бессвязной речью одна из медсестер предлагала сдать кровь на алкоголь.

Сегодня в областном Минздраве прокомментировали ситуацию. Как рассказала пресс-секретарь ведомства, в больнице была проведена служебная проверка, после которой уволили медсестер и заведующегоурологическим отделением, который в этот вечер дежурил. Медсестры работали в учреждении уже более 30 лет, нареканий к их работе ранее не было.