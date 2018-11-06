В Омске автомобиль коммунальщиков провалился на обочине дороги

СЕГОДНЯ 12:49 2018-11-06T12:49:58+03:00

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На бульваре Архитекторов напротив магазина Леруа Мерлен тяжеленный «КамАЗ» провалился на обочине и чуть не опрокинулся. Машина коммунальщиков, которая должна посыпать песком дороги Омска, сильно накренилась, съехав в кювет с обочины. По фото в соцсетях видно, что под тяжелой машиной провалилась дорога, «КамАЗ» только чудом не перевернулся.

Омичи шутят, что теперь из-за такой аварии не все дороги города будут расчищены:

- Так вот почему дороги песком не посыпались, - шутят омичи в комментариях к записи.