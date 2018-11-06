В полиции прокомментировали избиение омского общественника из-за «китайского городка»

СЕГОДНЯ 12:28 2018-11-06T12:28:05+03:00

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«Комсомолка» ранее писала про строительство городка для 3500 наемных рабочих из Китая. Они будут заниматься строительством новой установки для нефтезавода. Городок для рабочих из Китая планируют построить в поселке омский, однако жители поселка совсем не рады такому соседству.

Как стало известно, накануне при попытке съемки территории городка побили 74-летнего общественника Валентина Кузнецова.

В пресс-службе УМВД по Омской области рассказали подробности конфликта.

- В полицию поступил звонок от собственника земель о том, что неизвестные пытаются проникнуть на территорию и ведут съемку с квадрокоптера. На место прибыл участковый. Общественник Кузнецов начал нецензурно оскорблять сотрудника, о чем есть видеозапись очевидцев, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе омской полиции. – После этого он попытался скрыться, но был задержан жителями. Сейчас материалы об оскорблении сотрудника при исполнении переданы в следственный комитет. Там решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В то же время проводится проверка по поводу информации о незаконном удержании, полученной во время дачи объяснений общественником.