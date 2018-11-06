Пьяный омич приставал к пассажирам в самолете и устроил дебош

СЕГОДНЯ 12:12 2018-11-06T12:15:16+03:00

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Житель Омска из столицы возвращался домой. В самолете он слишком много принял на грудь и стал приставать пассажирам. После замечаний о своем поведении сибиряк стал материться и провоцировать конфликты, сообщают в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

Своими действиями, как считают силовики, он грубо нарушил правила поведения на борту воздушного судна. После приземления самолета в аэропорту Омска буйный пассажир успокоился и признался, что вел себя некорректно.

Однако на омича после полета все равно завели уголовное дело за нарушение порядка на борту воздушного судна. Сейчас дело направлено в суд. Ему грозит штраф до полумиллиона или реальный срок.