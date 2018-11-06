За выходные из Омска вывезли 460 кубометров снега

СЕГОДНЯ 11:51 2018-11-06T11:51:17+03:00

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В минувшие выходные погода не радовала омичей. На наш город обрушился дождь с мокрым снегом. К ночи снегопад усилился, и утром омичей ждали гололед и сугробы. Дорожникам пришлось хорошо поработать в выходные. Как сообщают в омской мэрии, из города вывезли 460 кубометров снега.

Дороги подметали и посыпали песко-соляной смесью, также приводили в порядок мосты, пешеходные переходы и тротуары. Проводилась очистка прибордюрной части дорог от снега и льда с последующим вывозом. Для уборки города от снега задействовали 293 единицы специальной техники. С начала сезона израсходовали 2066 тонн противогололедного реагента.