В Октябрьском округе Омска зальют 11 катков

СЕГОДНЯ 11:31 2018-11-06T11:31:20+03:00

Четыре из них будут находиться во дворах домов

Изменить размер текста: A A

Этой зимой только в Октябрьском округе зальют 11 хоккейных площадок, сообщили в пресс-службе омской мэрии. Четыре площадки зальют во дворах домов, остальные на территории образовательных и спортивных учреждений: школы - интерната № 5, лицея № 25, гимназии № 43, школы № 31, Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, стадиона «Шинник», детско-юношеской спортивной школы «Крутая Горка».

Лед зальют во дворах домов по улицам Юбилейной, 6, 4-й Железнодорожной, 6, Харьковской, 11/2, 7-й Линии, 190/2. Также планируется организовать 9 спортивных площадок для игры в мини-футбол на снегу.