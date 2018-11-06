2018-11-06T11:09:32+03:00
Общество

Омичам напомнили, как проголосовать за имя для аэропорта

Чтобы охватить как можно больше людей из разных возрастных групп, придумали несколько способов.
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба правительства Омской области.Фото: пресс-служба правительства Омской области.
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Чуть меньше недели осталось до окончания голосования за имя, которым назовут омский аэропорт. Напомним, Омск в числе 45 российских городов участвует в проекте «Великие имена», который проводится при поддержке Общественной палаты.

Сначала из предложенных вариантов выбрали десять имен наших выдающихся земляков. Теперь жителям региона предстоит определиться с шорт-листом, в который войдут уже пять претендентов.

Кстати, принять участие могут все, кто считают себя омичами - реальная прописка организаторов не интересует. Чтобы опрос был максимально полным и свое мнение смогли высказать представители разных возрастов и социальных групп, было выбрано несколько вариантов для голосования.

Например, молодежи удобнее пользоваться сайтом, людям среднего возраста - отправлять смс, пожилым удобнее звонить.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ?

На сайте «ВеликиеИмена.рф» или по телефону 8(3812) 21-37-12, а также в передвижных пунктах, которые ежедневно появляются в омских ТЦ и вузах.

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