2018-11-06T10:37:35+03:00
Общество

В Омске пешеходы разбили машину водителя, не уступившему им дорогу

В центре города разгорелся конфликт
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске пешеходы разгромили машину водителю, который не уступил им дорогуВ Омске пешеходы разгромили машину водителю, который не уступил им дорогуФото: vk.com
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В соцсети омичи обсуждают происшествие на пешеходном переходе по улице Декабристов. Очевидец сообщает, что пешеходы начали переходить дорогу на красный сигнал светофора. В этот момент там проезжала машина, которая не пропустила их. Водитель приостановился и посигналил пешеходам. Реакция пешеходов была молниеносной – они со злостью стали пинать автомобиль.

Водитель вышел из машины и один из мужчин завязал с ним драку, в это же время женщина с ребенком стали выбивать водителю фару.

Чем закончилась драка, неизвестно, но очевидцы слышали крики и ругань.

В комментариях к записи одни пользователи соцсетей поддерживают водителя, который ехал по правилам, другие пешеходов, возможно, просто не успевших перейти дорогу.

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