2018-11-06T10:15:04+03:00
Общество

У омичей осталось меньше недели, чтобы выбрать имя для аэропорта

12 ноября из общего списка выберут 5 выдающихся личностей, в честь которых могут назвать воздушную гавань
Анна МИКУЛА
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Фото: yandex.ru/mapsФото: yandex.ru/maps
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У омичей остается все меньше времени, чтобы определиться с шорт-листом имен, которыми могут назвать аэропорт. Напомним, всероссийскую акцию, в которой участвуют 45 городов, проводит Общественная палата. Ее сотрудники контролируют, в том числе и подсчет голосов.

Жители нашего города с энтузиазмом восприняли идею - в первом этапе голосования приняли участие 66 тысяч человек. Горожане активно предлагали свои варианты. В итоге выбрали 10 имен знаковых для Омска людей.

Следующий тур будет длиться до 12 ноября, когда будет составлен шорт-лист. Проголосовать можно, как и прежде, на сайте «ВеликиеИмена.рф» или в специальных передвижных пунктах. Последние ежедневно работают в крупных омских торговых центрах и вузах. Далее к анализу результатов голосования, который будет длиться до 30 ноября, приступят сотрудники ВЦИОМ. 5 декабря объявят победившее имя.

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