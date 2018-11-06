В Омске будут судить водителя, пьянствовавшего и громко слушавшего музыку в своем авто

СЕГОДНЯ 09:18 2018-11-06T09:18:11+03:00

Когда на место приехали полицейские, он попытался уехать от них

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В Омске будут судить 38-летнего жителя городка Нефтяников. Мужчина был лишен водительских прав за пьяную езду, но это его ничему не научило. Решив, хотя бы посидеть в своей «ласточке», если уж нельзя на ней кататься, он прихватил с собой спиртное. Вероятно, чтобы выпивать было веселее, включил на полную громкость музыку в салоне. Все происходило ночью, и возмущенные таким поведением соседи вызвали полицейских.

Когда стражи порядка прибыли на место и попытались выяснить у дебошира, что происходит, он нажал на газ и попытался уехать.

- Один из сотрудников полиции смог догнать отъезжающий автомобиль и извлечь ключ из замка зажигания, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Вину в совершении преступления фигурант уголовного дела признал полностью.