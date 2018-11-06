2018-11-06T09:41:19+03:00
Общество

Омский «Авангард» бесплатно раздает билеты болельщикам на домашние матчи

Правда, акция актуальна все же для жителей Подмосковья
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба "Авангарда"Фото: пресс-служба "Авангарда"
Изменить размер текста:

Для болельщиков омской команды руководство «Авангарда» проводит акцию. Тем, кто посетит 4 домашних матча нашей команды в подмосковной Балашихе, выдадут бесплатный билет на пятую игру, сообщают в пресс-службе клуба.

В кассах будут выдавать специальные купоны и наклейки для участия в акции. Покупатели электронных билетов также могут обратиться в кассы за наклейками.

Акция продлится до 31 января 2019 года. Однако в ней не участвуют матчи 1 декабря против «Металлурга», 22 декабря против «Локомотива», 30 декабря против «Барыса» и 13 января против «Спартака». На них бесплатный билет получить нельзя.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У омичей осталось меньше недели, чтобы выбрать имя для аэропорта
В Омске будут судить водителя, пьянствовавшего и громко слушавшего музыку в своем авто
В Омске жестко избили мужчину, попросившего сделать музыку тише
Последствия травм лечит движение
В Омске пропала 15-летняя девушка
Частный асфальтовый завод травил омичей вредными выбросами
Появилось фото с места аварии пассажирского автобуса под Омском
Омичек приглашают на бесплатный «День красоты»
На видео попал момент, как машина сбивает омичку на остановке
Из-за аварии с перевернувшимся под Омском автобусом завели уголовное дело
Водитель такси влетел в забор омского метро
Омские власти до сих пор думают, что делать с СКК Блинова
Омичи жалуются на провалившийся в подъезде пол
Пассажир, перевернувшегося под Омском автобуса: «Паники не было, выбирались через окна»