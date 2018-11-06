Омский «Авангард» бесплатно раздает билеты болельщикам на домашние матчи
Правда, акция актуальна все же для жителей Подмосковья
Фото: пресс-служба "Авангарда"
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Для болельщиков омской команды руководство «Авангарда» проводит акцию. Тем, кто посетит 4 домашних матча нашей команды в подмосковной Балашихе, выдадут бесплатный билет на пятую игру, сообщают в пресс-службе клуба.
В кассах будут выдавать специальные купоны и наклейки для участия в акции. Покупатели электронных билетов также могут обратиться в кассы за наклейками.
Акция продлится до 31 января 2019 года. Однако в ней не участвуют матчи 1 декабря против «Металлурга», 22 декабря против «Локомотива», 30 декабря против «Барыса» и 13 января против «Спартака». На них бесплатный билет получить нельзя.