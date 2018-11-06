В Омске жестко избили мужчину, попросившего сделать музыку тише

СЕГОДНЯ 08:59 2018-11-06T08:59:57+03:00

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Накануне ночью на парковке у ТЦ «Фестиваль» у молодых людей в машине очень громко играла музыка. 50-летний мужчина сделал замечание молодым людям и попросил убавить звук. Парни в ответ на его просьбу жестокого избили мужчину и ограбили его. После этого молодые люди скрылись. Об этом в соцсетях сообщает один из свидетелей разборок.

Известно, что молодые люди были на трех машинах – 2 белых и 1 темная. Мужчину после инцидента с травмами доставили в реанимацию.

Автор сообщения просит сообщить любую информацию, которая может иметь отношение к инциденту по телефону. За информацию обещают награждение в 50 тысяч рублей.