2018-11-06T08:40:37+03:00
Общество

В Омске пропала 15-летняя девушка

Елена Дубовик ушла из дома 5 ноября и до сих пор не вернулась
Анна МИКУЛА
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Если вы знаете, где находится пропавшая девушка, сообщите по телефонам: 79-32-04, 8(38173) 20-690 или 02.Если вы знаете, где находится пропавшая девушка, сообщите по телефонам: 79-32-04, 8(38173) 20-690 или 02.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С заявление об исчезновении дочери в полицию обратилась 35-летняя жительница Исилькуля. По словам женщины 15-летняя дочь Елена Дубовик ушла из дома 5 ноября и пропала.

Приметы Елены: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые средней длины, лицо овальное, глаза серые. На момент ухода девушка была одета в синие джинсы, черный пуховик ниже колена, розовые кроссовки, темно-серую вязаную шапку. При себе у несовершеннолетней был рюкзак черного цвета.

Если вы знаете, где находится пропавшая девушка, сообщите по телефонам: 79-32-04, 8(38173) 20-690 или 02.

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

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