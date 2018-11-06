2018-11-06T08:32:27+03:00
Общество

Частный асфальтовый завод травил омичей вредными выбросами

Опасная пыль оседала на посадки дачников
Анна МИКУЛА
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Фото: министерство природных ресурсов и экологии Омской областиФото: министерство природных ресурсов и экологии Омской области
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Минприроды провело проверку после жалоб дачников из поселка Горячий Ключ. Люди заявляли, что им приходится дышать пылью, которая летит от нового соседа. Индивидуальный предприниматель Петросян запустил недалеко от их участков асфальтобетонную установку. Выхлопы от нее буквально засыпали все растения на грядках.

На месте выяснилось, что разрешения на выброс загрязняющих веществ у бизнесмена нет. Кроме того, обнаружили существенные нарушения.

- Также установлено 14 веществ, загрязняющих атмосферный воздух: оксид железа, сажа, марганец, бензапирен, пыль неорганическая, пыль каменного угля, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, сероводород, углерода оксид, фтористые газообразные соединения, керосин, Алканы С12-С19, - сообщает пресс-служба областного минприроды. Индивидуального предпринимателя привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ (выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения). Выдано предписание об устранении нарушений.

Кроме того, в суд направлено заявление с требованием приостановить деятельность предприятия.

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