2018-11-06T08:01:57+03:00
Происшествия

На видео попал момент, как машина сбивает омичку на остановке

Все случилось на улице Герцена [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи опубликовали видео страшной аварии, которая произошла на улице Герцена. Водитель ехал по улице в направлении центра. В какой-то момент из-за колеи на дороге он не справился с управлением и его занесло. Машину выбросило на обочину, где в этот момент как раз подходила к остановке девушка.

Удар был достаточно сильный, девушку буквально подкинуло на капоте машины. Очевидцы не сообщают, что насколько серьезные травмы получила омичка.

По всей видимости, водителю придется отвечать за столь серьезное ДТП. При перестроении на дороге он явно не учел погодные условия. Хотя есть здесь вопросы и к дорожникам, плохо почистившим магистраль.

Занесло на Герцена, Омск.

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