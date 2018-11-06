2018-11-06T07:10:48+03:00
Общество

Омичи жалуются на провалившийся в подъезде пол

Через дыру даже виден подвал
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов. Один из жильцов, устав бороться в коммунальщиками, выложил пост в социальных сетях.

Омич жалуется, что в их подъезде провалился пол. Через дыру в лестничной клетки первого этажа даже виден подвал. Люди опасаются там проходить, потому что оставшаяся часть может также рухнуть.

- Улица 4-я Транспортная, дом 50, проваливается пол на 1 этаже. Как должны ходить маленькие дети, которые там живут? Дом в аварийном состоянии и переселить должны лишь через два года, да и то неизвестно, переселят нас или нет, - негодует автор поста.

На фото, которое автор прикрепил в даказательство своих слов действительно виден зияющий провал. Впрочем, некоторые комментаторы скептически восприняли эту жалобу и предложили жильцам скинуться на цемент и сделать работу коммунальщиков самим. Также подписчиков паблика ужаснуло и состояние подъезда в целом, в частности разваливающиеся почтовые ящики.

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