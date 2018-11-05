2018-11-05T13:14:08+03:00
Происшествия

В Омске избили общественника, бастующего против строительства «китайского городка»

Он пытался сфотографировать его территорию
Станислав МУХИН
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ФОТО: Вадим ОСТАПОВФОТО: Вадим ОСТАПОВ
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Продолжение получил скандал вокруг появления под Омском так называемого чайна-тауна. "Комсомолка" уже писала о строительстве городка для 3 500 наемных работников из Китая в поселке Омский. Они будут трудиться на модернизации нефтезавода. Самих жителей поселка о таком соседстве, по их словам, не предупреждали, а поставили перед фактом. Местные категорически против городка. Они опасаются перебоев с электричеством, водой и боятся транспортного коллапса.

И вот снова новости из омского чайна-тауна. Как рассказала "Комсомолке", инициативная группа при попытке сфотографировать территорию городка побили известного в Омске 74-летнего общественника Валентина Кузнецова. Представители собственника земель, на которых ведется строительство в поселке Омский, сбили Кузнецова с ног, после чего усадил в машину. Там его насильно продержали несколько часов, у общественника пытались отнять флешку со снимками территории китайского городка. Отпустили Кузнецова лишь после звонка его коллег в областное УМВД.

Добавим, что представители нефтезавода, для китайских работников которых и строится городок, ситуацию с появлением чайна-тауна никак не комментируют. Еще 29 октября "Комсомолка" отправила запрос, но ответ на него так и не получила.

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