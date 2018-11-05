2018-11-05T12:04:43+03:00
Происшествия

В Омске водитель заживо сгорел в машине из-за сердечного приступа

Мужчине стало плохо за рулем
Станислав МУХИН
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ФОТО: Следственный комитетФОТО: Следственный комитет
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"Комсомолка" уже писала о происшествии на улице 2-я Северная. Там заживо сгорел в своей машине омич. Очевидцы трагедии не исключали криминального следа. Однако в следственном комитете это опровергли.

В ведомстве рассказали, что за рулем находился 59-летний житель Омска, страдавший хроническим заболеванием. Медицинская экспертиза показала, что перед аварией ему резко стало плохо с сердцем. Мужчина потерял сознание и врезался в бетонный забор. В этом момент после сталкновения загорелась машина. Выбраться из нее он уже не смог.

- При осмотре тела судмедэкспертом телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не установлено, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Следственного комитета по Омской области.

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