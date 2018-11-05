2018-11-05T07:48:42+03:00
Происшествия

В Омске водитель заживо сгорел в машине

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях
Станислав МУХИН
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Не исключен криминал в этой истории.Не исключен криминал в этой истории.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Трагедия в выходные разыгралась в Центральном округе. Как рассказывают очевидцы в социальных сетях, на улице 2-я Северная в районе заправки ночью загорелась иномарка. Вспыхнула "Тойота Марк". Прохожие вызвали пожарных, но к моменту приезда спасателей она уже вся полыхала. На месте работали 11 человек МЧС. Машину быстро потушили, однако, как сообщают очевидцы в социальны сетях, в салоне автомобиля обнаружен труп водителя. Мужчина сгорел заживо, спасти его не удалось.

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