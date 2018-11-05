Омичи устроили давку в очереди за бесплатной шаурмой

СЕГОДНЯ 07:33 2018-11-05T07:41:39+03:00

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Необычную картину могли наблюдать жители Омска в эти выходные. Около киоска с быстрым питанием в районе СибАДИ зачем-то столпились десятки человек.

Как выяснилось, все они стояли за бесплатной шаурмой. В одном из павильонов города в честь открытия устроили такую акцию. И желающих поучаствовать в ней оказалось очень много. Фото столпотворения за бесплатной шаурмой появилось в социальных сетях. В основном в ней стояли студенты.

Омичи неоднозначно восприняли эти снимки. Многие посчитали унизительным стоять в такой очереди за бесплатной шаурмой. Другие же посоветовали негативно настроенным комментаторам вспомнить себя в студенческом возрасте и не судить строго.