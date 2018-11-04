В Омске машина насмерть сбила пешехода на тротуаре
Водитель был пьян и снес все на своем пути
В Омске машина насмерть сбила пешехода на тротуареФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Сегодня утром на улице Химиков произошла страшная авария. Пьяный водитель на «БМВ» ехал по улице Химиков в направлении улицы Магистральная. В районе пересечения с проспектом Королева он не справился с управлением и на скорости наехал на пешеходное ограждение и снес него.
За ограждением шел 20-летний парень, который тоже попал под колеса автомобиля и скончался на месте еще до приезда медиков, сообщают в ГИБДД.
34-летний водитель машины за медицинской помощью не обращался, а вот его 50-летнюю пассажирку увезли на скорой. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и выясняют причины произошедшего.