2018-11-04T09:58:00+03:00
Происшествия

В Омске машина насмерть сбила пешехода на тротуаре

Водитель был пьян и снес все на своем пути
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске машина насмерть сбила пешехода на тротуареВ Омске машина насмерть сбила пешехода на тротуареФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Сегодня утром на улице Химиков произошла страшная авария. Пьяный водитель на «БМВ» ехал по улице Химиков в направлении улицы Магистральная. В районе пересечения с проспектом Королева он не справился с управлением и на скорости наехал на пешеходное ограждение и снес него.

За ограждением шел 20-летний парень, который тоже попал под колеса автомобиля и скончался на месте еще до приезда медиков, сообщают в ГИБДД.

34-летний водитель машины за медицинской помощью не обращался, а вот его 50-летнюю пассажирку увезли на скорой. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и выясняют причины произошедшего.

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