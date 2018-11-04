Омич специально разбил свою машину, чтобы получить страховку
Некоторые омичи проявляют чудеса изобретательности, чтобы заработать. Как сообщают в полиции, 24-летний сибиряк устроил фиктивное ДТП. Эксперты страховой компании приехали по вызову на ДТП. Там якобы после аварии стояли «Фольксваген Тигуан» и ВАЗ-2107. Владелец «Фольксвагена» сразу сказал, что случай страховой и потребовал 123 тысячи рублей.
Повреждения машин были серьезные, однако эксперты сразу заметили, что повреждения не соответствуют схеме ДТП. Заподозрив подстроенную аварию, они сразу обратились в полицию. Там водитель «Фольксвгена» признал, что попросил друга подстроить аварию. Причем они заранее специально нанесли повреждения на свои автомобили.
Теперь водитель, инсценировавший ДТП, вместо страховки получит срок в тюрьме до пяти лет.