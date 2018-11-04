Из Омска запустят прямой рейс до Казани

СЕГОДНЯ 07:00 2018-11-04T07:00:39+03:00

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Омский аэропорт активно развивает новые направления. Недавно были запущены новые прямые рейсы до Красноярска и Екатеринбурга, которые летают дважды в неделю. Сейчас руководство аэропорта поделилось ближайшими планами по развитию рейсов до других российских городов.

Как сообщил начальник производственно-диспетчерской службы аэропорта Дмитрий Соколов, уже с 4 ноября будут запущены прямые рейсы Казань-Омск-Казань. Рейсы будет обслуживать авиакомпания ЮВТ АЭРО.

Улететь из Омска в Казань жители смогут дважды в неделю – в субботу и воскресенье, длительность полета до Казани составит два с половиной часа.