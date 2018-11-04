Работник омского СТО продал оставленную на ремонт машину

СЕГОДНЯ 06:52 2018-11-04T06:52:55+03:00

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Девушка привезла свою машину «Тойота Раум» на ремонт в СТО по улице Авиационной. Оставив автомобиль на ремонт, девушка уехала. Несколько дней она звонила в СТО и каждый раз ей обещали, что ее иномарка будет вот-вот готова. Сибирячка решила приехать в мастерскую, чтобы проверить машину. Однако ее там не оказалось. Работник СТО пояснил, что ее «Тойота» находится по другому адресу. Приехав туда, она нашла свою машину, однако там ее ждали два незнакомца. Они заявили, что они купили иномарку за 25 тысяч рублей. Девушка обратилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, они задержали горе-работника. Он продал машину, стоимость которой 130 тысяч рублей всего за 25. Мужчина уже был судим за кражи, мошенничества и угоны, механиком на СТО он работал всего несколько дней. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.