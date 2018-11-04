В Омске маршрутка опрокинула фонарный столб на легковушку

СЕГОДНЯ 06:45 2018-11-04T06:45:52+03:00

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Накануне в Ленинском округе произошло необычное ДТП. В районе частного дома №123 по улице 6-Станционной маршрутка под номером 343 съехала на обочину и врезалась в фонарный столб. От удара столб упал на припаркованный рядом легковой автомобиль ВАЗ.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что микроавтобус следовал не по маршруту, в нем не было никого, кроме водителя, который, по всей видимости, не справился с управлением.

На фото видно, что над припаркованным автомобилем свисает фонарный столб на проводах. Очевидцы пишут, что пострадал водитель легковушки, который в момент падения конструкции был внутри машины.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские.