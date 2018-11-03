Омич заявил об ограблении, испугавшись, что за потерянный сотовый его будут ругать родители

СЕГОДНЯ 10:20 2018-11-03T10:21:40+03:00

Теперь по статье «Заведомо ложный донос» фантазеру грозит до 3 лет колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь не слишком сообразительному юноше грозит до 3 лет колонии

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24-летний омич потерял сотовый, подаренный родителями. Испугавшись, что те будут его ругать придумал целую историю. Рассказал, что на проспекте Маркса на него напали трое и, угрожая ножом, отобрали телефон стоимостью в тысячурублей. Полицейские начали расследовать преступление, которое квалифицируется, как тяжкое. Но в ходе следствия выяснилось, что у молодого человека просто богатое воображение.

- При опросе заявитель начал путаться в показаниях, не мог внятно пояснить, где было совершено преступление, описать приметы злоумышленников, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - В результате молодой человек признался оперативникам, что на самом деле никакого преступления не было совершено.

Теперь по статье «Заведомо ложный донос» фантазеру грозит до 3 лет колонии.