На трассе Омск-Тюмень погиб пешеход

СЕГОДНЯ 10:09 2018-11-03T10:10:38+03:00

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Очередное трагическое происшествие случилось на автодороге Омск-Тюмень, которую в народе прозвали «трассой смерти». Сегодня, 3 ноября рано утром на этой трассе в Любинском районе сбили человека.

- Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2104, мужчина 1983 года рождения, двигаясь по автодороге Тюмень-Омск в направлении города Омска, на 594 км допустил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В результате дорожно-транспортного происшествия 62-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.