2018-11-03T08:48:02+03:00
Происшествия

В Омске потушили горевший дом

Инцидент произошел в Старом Кировске
Анна МИКУЛА
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Пожар начался утром.Пожар начался утром.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Пожар в двухэтажном доме на улице Суровцева начался утром, 3 ноября. В дежурную часть МЧС о происшествии сообщили в 08.59 по омскому времени.

- На момент прибытия первого подразделения открытый огонь уже вырывался из окон квартиры 2-го этажа. Площадь пожара 25 кв.м, горели старые вещи. Локализовать пожар удалось в 09.12, ликвидировать в 09.33, - сообщает пресс-служба областного МЧС. - 13 человек эвакуировались самостоятельно, еще семеро спасены звеньями газодымозащитной службы. На месте были задействованы 20 сотрудников, четыре единицы техники, работало одно звено газодымозащитной службы.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Материальный ушерб будет установлен по окончании проверки.

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