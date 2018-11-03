Пьяный омич угнал машину жены и врезался в столб

СЕГОДНЯ 08:13 2018-11-03T08:24:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Выпив лишнего, житель Омска отправился на поиски приключений. Не придумав ничего лучше, он угнал машину собственной жены. Вероятно, едва стоявший на ногаз мужчина пришел к выводу, что на авто будет передвигаться удобнее, чем на своих двоих.

Правда, долго кататься по городу у мужчины не получилось - он въехал в столб. Удар пришелся как раз на водительское место. Вся передняя левая часть «Лады» смята. Испунганные очевидцы вызвали на место происшествия бригаду «скорой помощи». Но оказалось, что госпитализация пьяному водителю не понадобилась. Он отделался ушибами и ссадинами.

Как рассказали в пресс-службе региональной полиции, в отношении омича завели два дела - за угон и управление автомобилем в нетрезвом виде.

Фото: vk.com/regik55

Фото: vk.com/regik55

Фото: vk.com/regik55

Фото: vk.com/regik55