2018-11-02T13:50:39+03:00
Происшествия

В Омске задержали педофила, развратившего 33 девочки - младшей из них 8 лет

Извращенцу грозит до 20 лет колонии
Анна МИКУЛА
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Даньшина обвиняют в совращении 33 детей.Даньшина обвиняют в совращении 33 детей.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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37-летний Дмитрий Даньшин нигде не работал, жил на пенсию матери. От безделья омич создал две фейковые страницы в соцсетях и начал с них переписываться с детьми. Девочкам 8-12 лет извращенец показывал порнографические записи и развращал их. После обыска следователи обнаружили в его компьютере 1682 файла со скабрезной информацией. Странную переписку заметила мама одной из девочек. После ее заявления правоохранители и высчислили педофила.

- В результате совместных действий сотрудников полиции и следователей в ходе расследования было установлено, что обвиняемый совершил незаконные действия в отношении 33 девочек, которым нанес моральный вред, пробуждая нездоровый сексуальный интерес, оказывая отрицательное, развращающее влияние на развитие малолетних, формируя правила непристойного, безнравственного поведения, чем нарушил основы общественной нравственности в сфере половых отношений, - сообщает пресс-служба областного СУСК.

Даньшина признали вменяемым, ему грозит до 20 колонии.

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