В центре Омска на 7 месяцев перекроют дорогу

СЕГОДНЯ 13:28 2018-11-02T13:28:48+03:00

Все это время на этом участке будут менять трубопровод

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В центре Омска перекроют дорогу, расположенную рядом с мэрией. Нельзя будет проехать по улице Краснофлотской, Больничному переулку на участке от улицы К. Либкнехта, улицы Тюменской до въезда на парковку возле горадминистрации.

Как пояснили в департаменте общественной безопасности администрации Омска, временное ограничение движения транспорта на данных участках связано с проведением капитального ремонта участка трубопроводов теплотрассы АО «Омские распределительные тепловые сети».

На время проведения ремонтных работ по указанным улицам будет установлен маршрут объезда для транспортных средств. Компании «Омские распределительные тепловые сети» рекомендовано установить временные дорожные знаки и информационные щиты для информирования участников движения.