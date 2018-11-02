Омскую девушку подростка, которую разыскивали два дня, нашли

СЕГОДНЯ 12:44 2018-11-02T12:44:49+03:00

Она сообщила, что с ней все хорошо

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Ранее мама 17-летней девушки пришла в полицию с заявлением о том, что ее дочь ушла из дома 31 октября. Родители не знали, где находится их дочь.

Однако сегодня пропавшая ответила на телефонный звонок, сообщив родственникам, что с ней все хорошо, сообщили в Следственном комитете. В пресс-службе омского УМВД заявили, что местонахождение девушки установлено - она была у своей знакомой. Инспектор по делам несовершеннолетних побеседовали с юной омичкой и ее родителями.

Следователи проводят проверку, так как это не первый уход из дома девушки. Они выяснят, почему несовершеннолетняя пропала, а также проверят условия жизни в семье.